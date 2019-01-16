Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Son dakika Kayseri 17 Ocak Perşembe kar tatili

Kayseri Valiliği yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Kayseri’de var. Kayseri’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Kayseri’de okullar yarın da tatil mi? Kayseri’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Kayseri’de 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta Kayseri olmak üzere İç Anadolu için kar uyarısında bulundu. Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Gümüşhane ve Erzincan çevrelerinde beklenen kar yağışlarının, bu gece saatlerinden sonra kuvvetli (10-20 cm.), yüksek kesimlerde ise yoğun (20 cm ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kayseri Valiliği yarın okullar tatil mi?

Kayseri Valiliğinen okulların tatil haberine ilişkin açıklama geldi. Kayseri'de kar yağışı beklentisi nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bugün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları tatil edildi. Açıklamada ayrıca hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenci ve velilerin gözü bir kez daha Kayseri Valiliğine çevrildi. Öğrenci ve veliler yarın (17 Ocak Perşembe) Kayseri'de okullar tatil mi? sorusunun cevabı için valilikten yapılacak açıklamayı beklemekte. Valilikten yarın okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.