Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri 16 Ocak Çarşamba kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Kayseri’de var. Kayseri’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Kayseri’de okullar yarın da tatil mi? Kayseri’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Kayseri’de 16 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi?

Kayseri’de yarın (16 Ocak Çarşamba günü) okullar tatil mi?

Meteoroloji'den kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde uyarılar yapılmaya başlandı. Vatandaşlar 16 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair valiliklerden bilgi bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Valiliklerden 16 Ocak 2019 Çarşamba günü için henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi. Okulların tatil edileceği ile ilgili listelere bu haberimiz üzerinden ulaşabileceksiniz. Konuya ilişkin yapılacak açıklamalar doğrultusunda güncel bilgileri buradan aktaracağız.