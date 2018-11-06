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Kayseri'de yargılandı... DAEŞ sorumlusunun cezası belli oldu

Kayseri'de, terör örgütü DAEŞ'in Telafer bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanığa, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği bildirildi.

06 Kasım 2018 Salı 13:12
Kayseri'de yargılandı... DAEŞ sorumlusunun cezası belli oldu

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'ın Telafer bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanığa, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emin Al Kurdi ile avukatı katıldı. 

Beraatini istedi

Yeminli tercüman eşliğinde ifade veren sanık, Irak'ın Telafer bölge sorumlusu olduğu iddiasını reddederek, "Suçsuzum, mazlumum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi. 

Savcı esas hakkındaki görüşünde, sanığın, örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasını istedi.

6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanık Kurdi'ye, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 13:12
  1. Kayseri
  2. DAEŞ
  3. Emin Al Kurdi

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