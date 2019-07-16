0553 313 94 23

Kayseri'de vahşet! Sokak ortasında kanlı infaz

KAYSERİ’de Beşir Değerli (31), yolda yürürken karşılaştığı 6 aylık hamile eşi Göksel Değerli (29) ve yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri’ye (25) tabancayla kurşun yağdırdı. Fakiri yaşamını yitirirken, hamile kadın ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi koca ise, polise teslim oldu.

16 Temmuz 2019 Salı 06:18
Kayseri'de vahşet! Sokak ortasında kanlı infaz

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokakta meydana geldi. Kayseri’de yaşayan Afgan uyruklu Mohammed Fakiri, yanındaki arkadaşı 6 aylık hamile olan Göksel Değerli ile sokak ortasında yürüdüğü sırada yanlarına Bursa plakalı otomobil yanaştı.

Kurşun yağdırdı

Otomobilden inen Göksel Değerli’nin eşi Beşir Değerli, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında hamile karısını ve yanında bulunan arkadaşı Mohammed Fakiri’ye tabancayla kurşun yağdırdı.

Teslim oldu

Çevrede panik ve korku yaratan olayın ardından vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mohammed Fakiri’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı hamile Göksel Değerli ise ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Cinayeti işleyen Beşir D. ise, elindeki suç aletiyle polise teslim oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 05:11
  1. Kayseri
  2. Bursa
  3. kayseri
  4. infaz
  5. sokak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da korkutan deprem
    1. Endonezya'da korkutan deprem
    2. Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında..
    3. 15 Temmuz Almanya'nın tarihi..
    4. Türkiye'den AB'ye çok sert tepki
    5. Kayseri'de vahşet! Sokak ortasında..
    6. Mısır'da El-Ariş Limanı orduya..
    7. Pendik sahil yolunda trafik kazası: 1..
    8. Kurtuluş Savaşı’nın baba-oğul..
    9. Kütahya’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    10. Lübnan'daki Filistinli mültecilerden..
    11. Edremit’te binlerce kişi tek yürek oldu
    12. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    13. Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’..
    14. Çankırı’da 15 Temmuz Milli İrade ve..
    15. "Az gelişmiş ülkeler ve teknoloji..
    16. 00.13’te Amasya’dan salalar yükseldi
    17. Libyalı yetkiliden Türk halkına övgü
    18. Burkina Faso'da gözaltındaki 11..
    19. Endonezya'nın Bali adasında 5,7..
    20. Yemen Cumhurbaşkanı ile BM temsilcisi..
    21. Yangın çıkan evdeki vatandaşı..
    22. 15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de..
    23. Paris Türkiye’nin Paris..
    24. Tuzla’da trafik kazası: 1 ölü
    25. Zeytinburnu sahilden denize atlayan..
    26. Heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden..
    27. Bir asker şehit oldu
    28. Türkiye’den AB Dış İlişkiler..
    29. Diyarbakır’da eş zamanlı sela okundu
    30. Hakkari’de mayına basan asker şehit..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Kabul edilemez!
    Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Kabul edilemez!