Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.Ö, O.S, E.T.İ, M.Y, M.M, E.K, A.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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