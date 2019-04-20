Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2,80 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.20 Nisan 2019 Cumartesi 09:37
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2,80 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen T.A. (36) yakalandı. Yakalanan şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramada; 3 parça halinde toplam 2.80 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. T.A., ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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