Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 Gözaltı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda İ.Ç. (24), F.A. (31), B.K. (29), M.Y. (25), S.Ö. (39), S.K. (30) ve H.M.G. (30) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş 2 parça halindetoplam 0.83gram gelen Bonzai maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 2.28 gram gelen Metamfetamin maddesiele geçirildi. Yakalanan 7 şahıstan 5 şahıs ’Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak’ salıverildi. İ.Ç. (24) ve F.A.’nın (31) ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli mercilere çıkarılacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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