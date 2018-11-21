Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 6 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ticareti yapanlar ile doğu illerinden kente uyuşturucu nakledenlere yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen S.K, G.K, M.D, V.B, S.Y. ve H.C. kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlıların ev, araç ve üst aramalarında 56 gram eroin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.