0553 313 94 23

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Yedi kişinin gözaltına alındığı operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi

29 Ocak 2019 Salı 21:24
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir binanın 10. katındaki eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Evde bulunanların kapıyı açmaması üzerine ekipler kapıyı kırarak içeri girdi.

Evde yapılan aramada 30 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan iki rulo alümünyum folyo ele geçirildi.

Şüpheliler S.İ. (25), F.A (25), M.V.Ö. (30), B.Ş. (24), Y.K. (35), A.Y. (28) ve İ.D. (22) gözaltına alındı.

Ayrıca zanlıların evi yaklaşık bir hafta önce kiraladıkları, ev sahibine evi kiralarken şehir merkezinde esnaf olduklarını söyledikleri anlaşıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:24
  1. kayseri
  2. Uyuşturcu operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Laiklik elden gitti! ABD'de okullarda İncil dersi verilecek
    1. Laiklik elden gitti! ABD'de okullarda..
    2. ABD'li istihbarat direktöründen küstah..
    3. ABD Kara Kuvvetlerinden "Irak..
    4. Erdoğan: 4 milyon Suriyeliyi..
    5. Maçın ardından
    6. Doğu Afrika'da düzensiz göçmen..
    7. Yüksekova'da ekipler hamile kadın için..
    8. Binali Yıldırım, canlı yayında..
    9. Marketten aldığı pet şişedeki su bakın..
    10. Suriye'de öldürülen terörist için..
    11. Guaido'dan "dış temsilciliklere atama"..
    12. Yıldız futbolcu Galatasaray için..
    13. Hartum'da rejim karşıtı gösteriler..
    14. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. Binali Yıldırım: "(Uber) Her türlü..
    17. Bursa'da asker eğlencesinde kavga: 5..
    18. GÜNCELLEME - İran'ın Zahidan kentinde..
    19. Erdoğan'ın 'Davos' çıkışının üzerinden..
    20. Mali'de askeri kışlaya saldırı: 2 ölü,..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'