Kayseri'de uyuşturucu operasyonu Yedi kişinin gözaltına alındığı operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir binanın 10. katındaki eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde bulunanların kapıyı açmaması üzerine ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada 30 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan iki rulo alümünyum folyo ele geçirildi. Şüpheliler S.İ. (25), F.A (25), M.V.Ö. (30), B.Ş. (24), Y.K. (35), A.Y. (28) ve İ.D. (22) gözaltına alındı. Ayrıca zanlıların evi yaklaşık bir hafta önce kiraladıkları, ev sahibine evi kiralarken şehir merkezinde esnaf olduklarını söyledikleri anlaşıldı.

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