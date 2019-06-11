Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, F. S. (39) yakalandı. Ekipler tarafından F.S.’nin üst ve eşyalarında yapılan aramada, 17 parça halinde toplam 28 gram gelen metamfetamin, 1 adet tabanca ve bu tabancayla ait fişekler ve 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen diğer bir operasyonda ise, O.U. (40) isimli şahıs yakalandı. Şahısta yapılan aramada, 102.22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.