Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:50
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 5'inin işlemleri devam ediyor.
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