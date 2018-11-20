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Kayseri'de tramvayla okul servisi çarpıştı: 4 yaralı

Raydan çıkan tramvaydaki yolcular tahliye edildi

20 Kasım 2018 Salı 18:32
Kayseri'de tramvayla okul servisi çarpıştı: 4 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde tramvayla okul servisinin çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı.

Lütfü Ş, idaresindeki 38 S 0129 plakalı içinde öğrenci bulunmayan okul servisi, Melikgazi Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'nda, 3805-B numaralı tramvayla çarpıştı.

Kazada, tramvaydaki 4 yolcu yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle raydan çıkan tramvaydaki diğer yolcular da tahliye edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kaza sırasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:32
  1. kayseri
  2. Servis
  3. trafik kazası
  4. tramvay

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