Kayseri’de tramvayın altında kalan bir kişi yaralandı Kayseri’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki bir kişi tramvayın altında kalarak yaralandı.

Kayseri’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki bir kişi tramvayın altında kalarak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Anatamir Tramvay Durağı’nda meydana gelen kazada Cumhuriyet Meydanı istikametine giden tramvay, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki B.G’ye çarptı. Tramvayın altında kalan B.G., yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan B.G., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

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