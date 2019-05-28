Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı Yabancı plakalı otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı. Tugay Can idaresindeki 38 EU 841 plakalı hafif ticari araç Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda Oktay Demirbaş yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Can ve Demirbaş ile yabancı plakalı otomobilde bulunan 4 yaşındaki Efecan Demirbaş, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.



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