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Kayseri'de trafik kazası: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 24 yaşındaki bir gencin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 00:39
Kayseri'de trafik kazası: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, Kayseri Kocasinan ilçesi Erkilet Dere Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 06 Z 1979 plakalı otomobil ile evinden ayrılan F.Ç. (24), Ankara yolu üzerinde bariyerlere çaparak karşı yola geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan F.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaparken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 00:39
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. kocasinan

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