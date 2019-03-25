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Kayseri’de Trafik Kazası: 2 yaralı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:25
Kayseri’de Trafik Kazası: 2 yaralı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Talas Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında 06AE1886 plakalı araç ile 06 DN 8731 plakalı araçların çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada yol kenarında bekleyen R.E. ve F.E.’nin refüje çıkan aracın çarpması ile yaralandı.


Yaralılar vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:25
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