Kayseri’de trafik kazası: 1 yaralı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.07 Haziran 2019 Cuma 09:55
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesi Bozburun mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Soner A. yönetimindeki 38 TC 267 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attığı öğrenildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Soner A. ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soner A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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