Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Elektrik direğine çarpan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti28 Mart 2019 Perşembe 19:09
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nehile Karabulut'un (39) kullandığı 38 ABE 605 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi'nde, kamyonun arkasına takılı römorka çarparak yoldan çıktı.
Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren sürücü Karabulut, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Meysun Aktaş (39) ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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