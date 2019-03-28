Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Elektrik direğine çarpan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Nehile Karabulut'un (39) kullandığı 38 ABE 605 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi'nde, kamyonun arkasına takılı römorka çarparak yoldan çıktı. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren sürücü Karabulut, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Meysun Aktaş (39) ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.