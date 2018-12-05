Kayseri'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.05 Aralık 2018 Çarşamba 10:22
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişileri tefecilik yaparak daire ve dükkanlarını alıp zor durumda bıraktıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda D.Y, F.Y, İ.D, İ.O. ve N.İ. gözaltına alındı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramaların sürdüğü öğrenildi.
YORUM YAZ