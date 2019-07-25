Kayseri’de silah imal ve ticaret yapan 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada silah imal ve ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah imal ve ticareti ile mücadele kapsamında icra edilen faaliyette, Sarız ilçesine bağlı Çağsak mahallesinde şüpheli B.A.’nın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan armada, 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca,1 adet kurusıkı tabanca, 475 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği fişeği, 16 adet tabanca namlusu, 19 adet tabanca şarjörü,586 adet tabanca imalatında ve tamirinde kullanılan çeşitli malzeme ele geçiridi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevler, azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam ettirilecektir” denildi.