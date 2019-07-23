0553 313 94 23

Kayseri'de "şehit ve devlet büyükleri emanetleri" sergisi

Bünyan ilçesinde, bazı devlet büyükleri ile terör olaylarında şehit düşenlerin eşyalarından oluşan "şehit ve devlet büyükleri emanetleri" sergisi açıldı

23 Temmuz 2019 Salı 19:58
Kayseri'de "şehit ve devlet büyükleri emanetleri" sergisi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, bazı devlet büyükleri ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki terör olaylarında şehit olanların eşyalarından oluşan "şehit ve devlet büyükleri emanetleri" sergisi açıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki serginin açılışında, şehitlerin hatıralarının önemli olduğunu söyledi.

"Türk milleti olarak hepimiz şehit adayıyız." diyen Karayel, 15 Temmuz'da hiç kimsenin şehit olmaktan sakınmadığını ve bunun yedi düvele gösterildiğini ifade etti.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde atılan bombalarla şehit olan Mustafa Solak'ın engelli oğlu Emre Solak da şehit oğlu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Emre Solak, "Hamdolsun ki gururluyum, mutluyum. Çünkü ben bir şehit çocuğuyum. Şehit çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Babamı şehit verdim. Bu vatan, bayrak, ezan için biraz hüzünlü olsa da onun maneviyatı ve gururu var. Bu güzel organizasyon için Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sergi sorumlusu öğretmen Menderes Kılıçarslan da sergiyi, gençleri bilinçlendirmek ve şehitleri unutturmamak için hazırladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Vali Recep Yazıcıoğlu'nun da aralarında olduğu devlet büyükleri ile şehit polis memuru Fethi Sekin ve şehit Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın da aralarında bulunduğu şehitlerin eşyalarının yer aldığı serginin açılışı dualarla yapıldı.

Programa Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, 25 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 19:58
  1. "Şehit Emanetleri Sergisi"
  2. kayseri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Yağcı, Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti
    1. Milletvekili Yağcı, Bozüyük AK Parti..
    2. Yumurta bırakmak isteyen kaplumbağanın..
    3. CHP Ereğli İlçe Teşkilatı yönetimine..
    4. Şehir şehir gezip kızı için yardım..
    5. İran'a ait İHA'yı vurdular
    6. Devrek’te Baston ve Kültür festival..
    7. İngiltere'de terör tehdidi aşırı sağı..
    8. Vatandaşlara müjde! O ilimize doğalgaz..
    9. Hassas saç derisini rahatlatmaya..
    10. Başkanlardan ‘Basın Bayramı’ mesajı
    11. KGC Başkanı Kaya, “Özgür ve tarafsız..
    12. Alpboğa, “24 Temmuz basın özgürlüğü..
    13. Atıl durumdaki köy okulunda çalışmalar..
    14. İzmir'de makilik alanda yangın
    15. Vakfında çocuklara tecavüz edilen..
    16. Kayseri'de "şehit ve devlet büyükleri..
    17. ABD’nin yeni Savunma Bakanı belli oldu
    18. Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü
    19. Didim’de 53 Afgan göçmen yakalandı
    20. Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtı
    21. ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma..
    22. Papa'dan katil Esed'e dikkat çeken..
    23. Alanya’da aracıyla 150 metrelik uçurma..
    24. Antalya’da tur midibüsü devrildi: 1’i..
    25. ABD Senatosu tarafından yapılan oylama..
    26. Antalya'da uçuruma devrilen otomobilin..
    27. Hatay’da ‘Künefe atma’ yarışması..
    28. Diyarbakır’da seyir halindeki LPG’li..
    29. Belediye işçilerinin işten atılmasına..
    30. Bakan Pekcan: “Firmalarımız dış..
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi