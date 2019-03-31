Kayseri’de sandıklar açıldı Kayseri’de oy verme işlemi sona ererken sayım işlemi başladı.

Kayseri’de oy verme işlemi sona ererken sayım işlemi başladı.

Kentte saat 17:00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı. Sandık başkanları gözetiminde mühürleri açılan sandıklarda görevliler tarafından sayıma geçildi.

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