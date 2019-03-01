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Kayseri'de sahte polis, polis tarafından yakalandı

Kayseri’de kendilerini polis olarak tanıtan ve polis armalı cüzdan göstererek 61 yaşındaki adamın üzerindeki para ve ziynet eşyalarını alan dolandırıcılardan biri polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

01 Mart 2019 Cuma 14:41
Kayseri'de sahte polis, polis tarafından yakalandı

Kayseri’de kendilerini polis olarak tanıtan ve polis armalı cüzdan göstererek 61 yaşındaki adamın üzerindeki para ve ziynet eşyalarını alan dolandırıcılardan biri polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 

Kayseri’de 4 gün önce meydana gelen olayda kendilerini polis olarak tanıdan iki kişi, polis armalı cüzdan gösterdikleri 61 yaşındaki İ.A.’nın para ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbarın ardından olayın şüphelilerinin yakalanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yeri civarındaki tüm kamera kayıtları incelendi.

 

Yapılan uzun süreli çalışma sonrasında dolandırıcıların iki kişi olduğu belirlendi. Zanlıların Kayseri’de 06 plakalı bir araç ile Ankara’dan geldikleri tespit edildi. Olayı gerçekleştirenlerin 41 yaşındaki H.K. ile 37 yaşındaki H.K. olduğu belirlendi.

 

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptıkları çalışmalarda, şüpheli H.K. yakalanarak gözaltına alındı.

 

Yapılan araştırmalarda zanlıların Samsun, Kırıkkale ve Aksaray illerinde benzer dolandırıcılık olayları gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Yakalanan zanlı H.K. hakkındaki işlemlerin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilirken, diğer zanlı H.K.’nin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:41
  1. Kırıkkale
  2. Aksaray
  3. Samsun
  4. Kayseri
  5. Ankara
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