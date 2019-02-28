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Kayseri’de robotik kodlama sınıfları çoğalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonunda yer alan robotik kodlama sınıfı, Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu’nda açıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:10
Kayseri’de robotik kodlama sınıfları çoğalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonunda yer alan robotik kodlama sınıfı, Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu’nda açıldı.



Açılış törenine, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Okan Akyol, Talas İlçe Milli Şube Müdürü Şener Serim, öğretmenler ve davetliler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşan Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Albostan, “Bakanlığımızın 2023 vizyonunda akademik, sanatsal ve sportif atölyeler görülmesi öngörülmektedir. Hedef birçok yeteneklere fırsat verilmesidir. Bizler Fatma-Mustafa Hasçalık ailesi olarak bu imkan ve fırsatı öğrencilerimize sunmak için kodlama sınıfı açarak başlangıç yapalım dedik. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer öngörülen atölyelerimizde açılacaktır. Gelecek, kodlama ile gelecek diyoruz. Aslında her şey kodlama üzerine bina edilmiştir. İnsanların DNA’sı ve bütün mevcudatın yapısı kodlama üzerinedir” ifadelerini kullandı.



Öğrencilerinin gösterileri ile devam eden törenin sonunda protokol üyeleri kodlama sınıfını gezdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:10
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