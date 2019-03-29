Kayseri'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin" adına kütüphane açıldı

KAYSERİ (AA) - Bu yılın, geçen sene vefat eden dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam bilim tarihi araştırmacısı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesinde Sezgin adına kütüphane açıldı.

Fakülte binasındaki kütüphanenin açılışının ardından, "Bilim ve Kültür Tarihimizde Fuat Sezgin" konulu konferans düzenlendi.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, konferansta, Prof. Dr. Sezgin'e dair bilgileri öğrencilerle paylaştı.

Prof. Dr. Sezgin'in kişisel özelliklerine değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün bizim yaşadığımız sıkıntıların, tarih içinde yaşadığımız problemlerin, torunlarımızın 'bunu niçin böyle yaptınız' diye hesap soracaklarının başında zamanla donanmak geliyor. Fuat Sezgin de zamanı donanan bir insandı. Fuat Sezgin portresinde, zamanın verimli ve etkin kullanımını görürüz. Zamanı verimli ve bilerek kullanırsanız, zamanın bereketine ve sahibinin lütfuna sığınırsanız, her birinizin, her birimizin en az bir Fuat Sezgin olmaması için hiçbir sebep yok."

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da üniversite olarak Fuat Sezgin'in değerini, hayatını kaybetmeden önce bildiklerini ve kendisine fahri doktora unvanı verdiklerini anımsattı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan da Prof. Dr. Sezgin'in hayatına dair bilgiler aktardı.