Kayseri’de PÖH’ün katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis özel harekatın ve 100 polisin katılımı ile 3 bölgede yapılan asayiş uygulamasında araçlar didik didik arandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis özel harekatın ve 100 polisin katılımı ile 3 bölgede yapılan asayiş uygulamasında araçlar didik didik arandı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları mevkiinde 3 bölgede polis özel harekat ve 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Narkotik ve trafik ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, durdurulan araçlar didik didik arandı. Kentte sık sık yaptığı asayiş uygulamaları ile şüphelilere göz açtırmayan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün uygulamalarının devam edeceği bildirildi.

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