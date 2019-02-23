Kayseri’de PKK propagandası yapan şahıs yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan üniversite öğrencisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan üniversite öğrencisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi İnşaat Bölümü öğrencisi Ö.D. TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Ö.D.’den elde edilen dijital materyallerde yapılan incelemede çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edildi.

Ö.D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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