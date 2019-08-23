Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Z.A. (32) idaresindeki 38 T 0011 plakalı otomobil, Nuri Has Mahallesi Yavuz Caddesi'nde Erdal Çelik'e (3) çarptı. Sürücü Z.A. kazada yaralanan çocuğu aracıyla özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalenin ardından Çelik, Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Hastanesine sevk edildi. Çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Z.A. Danişment Polis Merkezine giderek teslim oldu.



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