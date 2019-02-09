Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri-Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Nevşehir'den Kayseri yönüne gitmekte olan 46 D 8540 plakalı otomobil, Garipçe köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 38 UY 204 plakalı tırla çarpıştı. Otomobilde bulunan, isimleri henüz belirlenemeyen iki kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

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