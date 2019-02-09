0553 313 94 23

Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

09 Şubat 2019 Cumartesi 00:55
Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri-Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Nevşehir'den Kayseri yönüne gitmekte olan 46 D 8540 plakalı otomobil, Garipçe köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 38 UY 204 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobilde bulunan, isimleri henüz belirlenemeyen iki kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü hafif yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 00:55
  1. Nevşehir
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyaz Saray ile Senato arasında "Kaşıkçı" anlaşmazlığı
    1. Beyaz Saray ile Senato arasında..
    2. Yunanistan'dan NATO onayı
    3. Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi..
    4. Gökçek 'ibretle dinleyin' dedi ve..
    5. Eski Bakan beyin kanaması geçirdi
    6. Kartal'da çöken bina
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. İlk suçu değilmiş! Lise öğrencilerinin..
    9. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    10. Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı: 2..
    11. İsrail güçlerinden Ramallah'ta cami..
    12. Rusya'dan kritik açıklama: 'Türk..
    13. Maçın ardından
    14. Erdoğan'dan genç kızlara büyük jest!
    15. Başkentte otomobilden para çalan..
    16. Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
    17. "Lübnan'ın savunmasından yalnızca ordu..
    18. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    19. Cezayirli öğrenciler namaz karşıtı..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 9 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'