Kayseri’de otomobil takla attı: 4 yaralı Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas yolu Güneşli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında G.T.’nin kullandığı 38 LZ 545 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü G.T. ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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