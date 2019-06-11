Kayseri’de Önce Fındık Büyüklüğünde Dolu, Sonra da Sağanak Yağmur Yağdı Kayseri’de dün akşam saatlerinde yağan dolu gece saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde yağan dolu gece saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

Kayseri’de son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından, dün akşam saatlerindebaşlayan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı gece saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

Belirli aralıklarla devam eden sağanak yağmurdan dolayı görüş mesafesi düşerken, cadde ve sokaklarda su taşkınları oluştu.

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