0553 313 94 23

Kayseri’de ‘Nevruz’ coşkusu

Kayseri’de 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde coşku yaşanırken, nevruz ateşi yakıldı ve demir dövüldü.

21 Mart 2019 Perşembe 13:31
Kayseri’de ‘Nevruz’ coşkusu

Kayseri’de 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde coşku yaşanırken, nevruz ateşi yakıldı ve demir dövüldü.


Kayseri’de 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi tarafından etkinlikler düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, “Nevruz Bayramı, baharın gelişini müjdeleyen mevsimsel ve kültürel bayramlarımızdan birisidir. Bu bayram çok büyük bir coğrafyada kutlanıyor. Orta Asya’da, Balkanlar’da, Doğu Türkistan’da ve Anadolu’da olmak üzere çok geniş bir coğrafyada kutlandığı için her coğrafyanın kültürü ve renkleriyle kutlanmaktadır. O kadar çeşitli renkler ve inanışlar bu bayram içerisinde yer almış ki, biz baharın gelişini müjdeleyen bayram olarak kutlarken, Allah’ın dünyayı yarattığı ilk gün olarak kutlayanlar var” ifadelerini kullandı.


ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay da, “Bugün Türk dünyasının ortak kültürü olan nevruzu, zengin kültürümüze yakışır bir şekilde birlik, beraberlik ve coşku içerisinde kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Baharın müjdecisi olarak her yıl 21 Mart’ta kutladığımız nevruz, bereketin simgesi, dirilişin işareti, tabiatın yeniden canlanışı, çiçeklerin rengarenk açtığı, kalplerimiz yeni umutlarla dolduğu yeni bir mevsimin başlangıcıdır. Nevruz, yeni bir gün anlamında gelmektedir. Nevruz, tabiatta dirilişin başladığı bir gün olarak algılanmaktadır” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin katılımı ile bayrak gösterisi yapıldı. Ardından nevruz ateşini yakan protokol, daha sonra ateşin üstünden atladı ve demir dövdü.Düzenlenen etkinlik, geleneksel şenlik pilavı ikramı ile sona erdi.


Nevruz Bayramı kutlama etkinliklerine, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:31
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    1. Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    2. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    3. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    4. Kayseri’de 865 trafik kazasında 311..
    5. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    6. Siirt Üniversitesi personel alımları..
    7. Down sendromlu çocuklar vosvoslarla..
    8. Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti!..
    9. Bursa’da Nevruz coşkusu
    10. "Azınlıkların hakları konusunda samimi..
    11. Taksim-Kabataş füniküler hattında..
    12. Camilere yapılan saldırıya üzülen..
    13. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    14. Kılıçdaroğlu fena gaza geldi!..
    15. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr...
    16. Düşen uçağın pilotları son ana dek..
    17. Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması
    18. MHP'li Başkana bıçaklı saldırı
    19. Tarsus’ta esnaf odaları tek çatı..
    20. Aydın Ekonomi Kulübü, yerel kalkınmayı..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!