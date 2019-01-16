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Kayseri'de midibüs devrildi: 6 yaralı

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:33
Kayseri'de midibüs devrildi: 6 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Hacı İbrahim Çelik'in (55) kullandığı 38 H 3971 plakalı midibüs, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kayseri-Sivas kara yolunun 8'inci kilometresinde devrildi.

Sürücü ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:33
  1. midibüs
  2. trafik kazası

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