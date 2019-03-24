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Kayseri’de Mart ayının son günlerinde kar yağdı

Kayseri’de Mart ayının son günlerinde yağan kar görenleri şaşırttı.

24 Mart 2019 Pazar 09:38
Kayseri’de Mart ayının son günlerinde kar yağdı

Kayseri’de Mart ayının son günlerinde yağan kar görenleri şaşırttı.


Kayseri’de dün akşam başlayan soğuk ve yağışlı hava sonrasında vatandaşlar pazar sabahına beyaz bir örtüyle uyandı. Şehir merkezine ve yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.


18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bisiklet turunda soğuk bir havayla karşılaşan Kayseri Bisikletliler Derneği Başkanı Mehmet Luzumlar, "Bisiklet turu nedeniyle gerekli yerlerden izin almıştık. Biz hava sıcaklığını meteorolojinin verilerine göre 3 derece olarak bekliyorduk. Sabah kalktığımızda beyaz bir örtü ve tatlı bir soğuk ile karşılaştık. Şehitlerimiz için her şeye değer" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:38
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