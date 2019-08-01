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Kayseri’de kurban pazarı müşterilerini bekliyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kayseri’de kurulan kurban pazarlarında besiciler kurbanlık havan satışlarını başlatırken, 1 ton 20 kiloluk ’Fatma’ isimli simental türü inek pazarın ilgi odağı oldu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:13
Kayseri’de kurban pazarı müşterilerini bekliyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kayseri’de kurulan kurban pazarlarında besiciler kurbanlık havan satışlarını başlatırken, 1 ton 20 kiloluk ’Fatma’ isimli simental türü inek pazarın ilgi odağı oldu.


Kurban Bayramı öncesi Melikgazi ilçesinde bulunan kurban pazarında hazırlıklar sona ererken, besiciler kurbanlık hayvan satışlarına başladı. Çeşitli bölgelerden kurban pazarına gelen besiciler ise geçen yıllara oranla kurban fiyatlarına zam yapılmadığını ancak buna rağmen ilginin az olduğunu söyledi. Develi’den gelerek hayvan satışı yapan besici Cuma Şimşek, “Bunlar Avusturya’dan aldığım malların buzağıları, çok iyi fakat yemini yetiştiremiyorum. Yemin fiyatı 100 lira. Geçen sene 65 liraydı bu sene 100 liraya çıktı. Geçen sene sattığım fiyata malları veriyorum ama alan yok. 600 kilogram et verecek danaya 12 bin lira veriyorlar. Görüldüğü gibi tozun, pisin içindeyiz. Vatandaşa daha düzgün çadır koyacağı kabin yapılması lazım. Geldiğimiz zaman kirin içinde kalıyoruz. Geçen senelerde köyümüzden 20 araba çıkıyordu bu sene 3 araba geldik. Gelecek sene 17 araba bitmiş olacak" dedi.



"1 tonluk danaya 14 bine alıcı bulamıyoruz"


’Fatma’ isimli 1 ton 20 kilo gelen kurbanlık hayvana istediği fiyatlarda alıcı bulamadığını ifade eden Şimşek, "Şu durumda Kayseri’nin en güzel mallar simental olarak, ırk olarak bizde. 1 tonluk danaya 14 bin liraya alıcı bulamıyoruz. Etin kilosu 20 liraya geliyor yine alan yok. Parayı kasaplar kazanıyor besiciler kazanmıyor” şeklinde konuştu.


Bir başka besici Onur Bozkurt ise, “Tomarza ilçesinden kurbanlık satış için geldik buraya. Kurbanlarımız kuru besi olup kapaklarını atmış durumda. Kayserili kurbancılara sunmaktayız. Kayseri’nin kurbancıları çok uyanıklar kurbanın son gününü bekliyorlar. Son güne denk getirip bizden ucuz almaya çalışıyorlar. Biz de o şekilde vermeyi düşünmüyoruz. Her fiyata hayvanlarımız var bin 500 yüz lira ile 2 bin beş yüz lira arasında değişmektedir" diye konuştu.


Vatandaşın kurbanı son güne getirip daha ucuza getirmek istediğinden yakınan Besici Yanan Dere de şöyle konuştu:


“Develi’nin Büyükkünye Mahallesinden geliyoruz. Geçen sene 28 tane malım vardı bu sene 15 tane mal getirdim. Yem olmuş 100 lira alacak gücümüz yok artık. Çok zor durumdayız gelen insanlar kurbanlıklarımıza çok az fiyatlar teklif ediyorlar. Bankalarla krediler ile çalışıyoruz vatandaşın durumu çok zor. Geçen sene köyümüzden 14 çadır ile gelmiştik bu sene 4 çadır ile geldik. Geçen yıllara göre kurbanlıklarda hiçbir fark yok yemin fiyatı yükseldi kurbanlık aynı fiyatında sayıyor hala. Ortalama fiyatlar 7 bin beş yüz liradan en fazla 10 bin liraya kadar mallarımız var. 6 kişilik bir tosunu 10 bin liraya satamayacaksak biz ne yapacağız? Bu sene 4 çadır seneye 1 çadıra düşer diğer seneye de tamamen biter. Önceden geldiğimizde 30-35 tosun getiriyorduk şuan da en fazla getiren 15 tosun getiriyor. Pazarın yarısı boş şuanda."

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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