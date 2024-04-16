Kayseri'de korkunç olay! İki akrep yedi ve...
Kayseri'de iki akrep yiyen 56 yaşındaki B.Y. fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. B.Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'de iki akrep yiyen 56 yaşındaki B.Y. fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. B.Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'de 2 akrep yiyen adam Abindiği yolcu otobüsünde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde yaşayan 56 yaşındaki B.Y. , girdiği bunalımın ardından 2 akrep yedi. Artvin'e giden yolcu otobüsüne binen B.Y., Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüste fenalaştı. Hastaneye kaldırılan B.Y., 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' aktarıldı. B.Y., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Odatv.com
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