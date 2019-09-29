Kayseri'deki feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı. Feci kazada 2 kişi can verirken 8 kişi de yaralandı.29 Eylül 2019 Pazar 10:59
Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki 38 TK 977 plakalı minibüs, Talas ilçesi Kuruköprü mevkisi Gaffar Okkan Bulvarı'nda, Seyhan K. yönetimindeki 38 GA 045 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan Uğur B, Saniye B, Uğur Efe B, Emre B, Fatma B. ile traktörde bulunan Hediye K, Yeter K. ve Gökhan Emir K. yaralandı.
2 kişi öldü!
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Uğur B. ve Hediye K, kurtarılamadı.
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