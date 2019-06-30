Kayseri'de kaybolan iki kız çocuğu Antalya'da bulundu Kız çocuklarını para kazandırma vaadiyle kandırıp kente getirdiği öne sürülen kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Kayseri'de kaybolan iki kız çocuğu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın durdurduğu otobüste bulundu.

Kayseri’de 15 yaşındaki iki kız çocuğunun eve gelmemesi üzerine aileleri tarafından polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Aynı gece sabaha karşı Manavgat ilçesindeki Hacıobası yol kontrol noktasında durdurdukları otobüste kimlik kontrolü yapan jandarma, iki kız çocuğunu yanlarında aileleri olmadığını fark edince otobüsten indirdi. Kimlik sorgulamasında aileleri tarafından kayıp başvurusu yapıldığı belirlenen çocuklar, kendilerini otobüste bulunan V.A.'nın (23) tehdit ederek Antalya'ya getirdiğini söyledi. Otobüsten indirilen V.A. ile kız çocukları, Manavgat'taki Çenger Jandarma Karakolu'na götürüldü. İfadeleri alınan kız çocukları ailelerine teslim edildi.

Kız çocuklarını Antalya'ya getiren V.A'nın şehir merkezindeki pansiyonda oda ayırttığı ve cep telefonunda çok sayıda uygunsuz fotoğraf ve video olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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