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Gündem Kayseri'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binanın yıkımı sürüyor
Gündem

Kayseri'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binanın yıkımı sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve mühürlenen, Kayseri'deki 12 katlı binanın yıkımına devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 14:37:00 -
Kayseri'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binanın yıkımı sürüyor

Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta bulunan ve altında optik, eczane, çiçekçi gibi dükkanların bulunduğu bina iş makinesiyle yıkılıyor.

Polis ekiplerinin çevresinde geniş güvenlik önemi aldığı binadaki yıkım işlemini, bazı vatandaşlar yıkımı cep telefonuyla kaydetti.

Çevredeki diğer binalar tedbiren tahliye edilmiş, yanındaki özel hastane de boşaltılarak burada tedavi gören hastalar başka hastanelere sevk edilmişti.

Bina sakinleri 11 Şubat'ta eşyalarını boşaltmıştı.

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