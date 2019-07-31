Kayseri'de kadın cinayeti Eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin vurduğu kadın öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş çıkışı silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. İddiaya göre, Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki iş yerinden evine gitmek üzere ayrılan Gülay Şimşek (27), eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Ö.O. (36) ile karşılaştı. Bir süre konuşan ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.O, yanında bulunan tabancayla Gülay Şimşek'e ateş etti. Ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli Ö.O'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.