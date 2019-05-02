0553 313 94 23

Kayseri’de kaçak ve sağlıksız depolanan 15 ton balık imha edildi

Kayseri’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kars’tan kaçak yollarla getirildiği belirlenen ve sağlıksız ortamda depolanan 15 ton balık imha edildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 22:30
Kayseri’de kaçak ve sağlıksız depolanan 15 ton balık imha edildi

Kayseri’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kars’tan kaçak yollarla getirildiği belirlenen ve sağlıksız ortamda depolanan 15 ton balık imha edildi.


Edinilen bilgiye göre Kayseriİl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Eğribucak Mahallesi Açelya Caddesi üzerinde, Kars’tan getirildiği belirtilen kaçak balıkların bulunduğu bir depo olduğuna dair ihbar alarak harekete geçti. Söz konusu depoya yapılan baskın sonucu yaklaşık 15 ton sazan ve birkaç farklı tür balığın daha şehre kaçak yollarla getirildiği ve sağlıksız olduğu belirlendi. Deponun işletmecisi olduğu belirtilen İ.O. (40) için gerekli işlemler başlatılırken, depoda bulunan 15 ton balık veteriner kontrollerinden sonra imha edildi.


Baskın sonrasında yapılan kontrolleri yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “1 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında ilimizde avcılığı yasak olan balıklardan, bugün itibariyle arkadaşlarımızın almış olduğu bilgi doğrultusunda savcılığımızın ve emniyetimizin de destekleriyle ele geçirilmiş yaklaşık 15 ton sazan ve yasak birkaç tür mevcut şu anda bulunduğumuz depoda. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü olarak, hem halk sağlığını hem de gıda güvenilirliğini sağlamak adına tüm çabamızı sarf ediyoruz. Bu ve bunun gibi birçok işletmeye de gayri yasal yollarla ürün nakleden, ürün dağıtımını yapmaya çalışan ve pazarlamaya çalışanların karşısında da hem emniyet güçlerimizle hem de il müdürlüğümüzün gıda ve yem şubesi aynı zamanda bugün ele geçirilen ürünlerle de ilgili Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüme de teşekkür ediyorum" dedi.


Şahin, "Bunlar belki de gayri sıhhi ortamda nakliye yapılmış ve bundan sonra da nereye gideceği konusunda bilgisi bulunmayan iç piyasaya dağıtılabilecek ürünlerden de olabilecektir. Biz hem ramazan öncesinde hem de sonrasında dediğim gibi gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konusunda kesintisiz kontrol ve denetimlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Burada iki türlü kaybımız var aslında. Bu bir milli servet ve bunu avlanmanın yasak olduğu tarihlerde avlanmamış olsaydı, önümüzdeki nesillere sürdürülebilir bir balık neslini aktaracaktık. Bu da bir başka kaybımız olarak düşünülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 22:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ’Tapulu malım’ dediği alt geçidi trafiğe kapattı
    1. ’Tapulu malım’ dediği alt geçidi..
    2. Bağcılar’daki silahlı çatışmada..
    3. Şanlıurfa'da işçileri taşıyan..
    4. Rusya’nın Suriye’deki hava üssüne..
    5. FETÖ'cü Enes Kanter'e büyük tepki!
    6. Kuşadası’nda inşaatını..
    7. Suudi Arabistan'da tutuklu 5 kadın..
    8. Milli Eğitim Bakanlığından, Müzede..
    9. Rusya'dan flaş açıklama: Saldırıyı..
    10. Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok..
    11. Hüsnü Güreli: "Sporda sevgi, birlik ve..
    12. Rusya ve Esad güçleri İdlib’i..
    13. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
    14. Hidayet Türkoğlu: “İnşallah..
    15. Madeleine Peyroux, Zorlu PSM'de konser..
    16. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması
    17. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan..
    18. Büyük şeytan ABD'den skandal!..
    19. Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yüzlerce..
    20. Şenol Güneş: "Dostane bir maç olsun"
    21. Fikret Orman’dan derbi yorumu
    22. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
    23. Hatay'da DEAŞ operasyonu
    24. Amca çocukları arasında astsubaylık..
    25. Balıkesirspor’da kongre 9 Mayıs’a..
    26. Elektrik akımına kapılan kişi ağır..
    27. Kamyonun üstünden beton zemine düşerek..
    28. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap..
    29. Konya’da zincirleme trafik kazası: 2..
    30. Nihat Tan aile sağlığı merkezi temeli..
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu