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Kayseri'de kaçak madeni yağ operasyonu

Menşesi ve türü belirlenemeyen 147 bin litre madeni yağ ele geçirildi

13 Aralık 2018 Perşembe 12:37
Kayseri'de kaçak madeni yağ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir işletmeye düzenlenen operasyonda menşesi ve türü belirlenemeyen 147 bin litre madeni yağ bulundu.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İncesu ilçesi Semerkent Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde lisanssız faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenledi.

İşletmede yapılan aramada, menşesi ve türü tespit edilemeyen 147 bin litre madeni yağ ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:37
  1. kayseri

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