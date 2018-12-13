Kayseri'de kaçak madeni yağ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir işletmeye düzenlenen operasyonda menşesi ve türü belirlenemeyen 147 bin litre madeni yağ bulundu.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İncesu ilçesi Semerkent Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde lisanssız faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenledi.

İşletmede yapılan aramada, menşesi ve türü tespit edilemeyen 147 bin litre madeni yağ ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.