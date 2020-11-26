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Aktüel Kayseri'de kaçak avlanan 4 kişiye para cezası
Aktüel

Kayseri'de kaçak avlanan 4 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:02:50 -
Kayseri'de kaçak avlanan 4 kişiye para cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanan 4 kişiye 3 bin 788 lira ceza verdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar ilçesi Soğanlı genel avlağında denetim yapan ekipler, 4 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Ruhsatsız tüfekle avlandıkları belirlenen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 3 bin 788 lira ceza yazıldı.

Ayrıca bir ihbarı değerlendiren ekipler, Pınarbaşı ilçesi Kaynar genel avlağında su kuşu avlamak için hazırlanmış 2 metre uzunluğunda ve 120 santimetre genişliğinde yasa dışı inşa edilmiş avcı kulübesini imha etti.

Açıklamada, yaban hayatının korunması için gelen tüm kaçak av ihbarlarının değerlendirildiği ve yaban hayatının korunması çalışmalarının hassasiyetle devam ettiği aktarıldı.

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