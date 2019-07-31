Kayseri’de kaçak akaryakıt operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il merkezinde araçlara yakıt olarak piyasada 10 numara yağ olarak bilinen tehlikeli karışımlı yakıt satıldığı bilgisinin üzerine Kaçakcılık Büro ekiplerinin yaptığıaraştırma ve çalışmalar sonucunda takibe alınan A.S ,H.D ,M.P ve R.P.ye araçlarında dolum yapılma esnasındaekipler tarafından suç üstü operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda ayrıca 3 ayak dolum aparatı bin litrelik aybiyes ve çok sayıda yağ teneke kutuları ele geçirildi. 10 numara yağ olarak tabir edilen karışımlı akaryakıtın vergisiz akaryakıt satmak sureti ile haksız kazanç elde eden şahıslar ile ilgili denetimler artarak devam ediyor.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi hakkında geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.