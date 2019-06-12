Kayseri'de iş adamının öldürülmesi davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ortağını borç meselesi yüzünden av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.



5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklu yargılanan sanık emekli öğretmen Mustafa Murat ile maktul Mehmet Özet'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.



Mehmet Özet'in iş yerinde muhasebeci olarak çalışan tanık Erhan Gürpınar, "Mehmet Özet'in sanıktan alacağı vardı. Buna karşın sanık, Özet'i ve beni iş yerine gelerek sürekli tehdit ediyordu. 'Ben buraya ortağım, buraya çökeceğim' gibi tehditlerde bulunuyordu. Bunun dışında gayrimeşru kişiler aracılığıyla da tehditlerde bulundu." diye konuştu.

Tanığın dinlenmesinin ardından mütalaasını okuyan duruşma savcısı, sanığın "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının esas hakkındaki savunmasını yapması için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

İddiaya göre, 12 Şubat'ta, İldem Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda Mustafa Murat'ın av tüfeğiyle ateş ettiği Mehmet Özet, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayda kullandığı av tüfeğiyle polise teslim olan Murat, tutuklanmıştı.