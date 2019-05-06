0553 313 94 23

Kayseri’de ilk teravih namazında vatandaşlar camiye akın etti

Kayseri’de ilk teravih namazında vatandaşlar çocukları ile birlikte camilere akın etti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:03
Kayseri’de ilk teravih namazında vatandaşlar camiye akın etti

Kayseri’de ilk teravih namazında vatandaşlar çocukları ile birlikte camilere akın etti.


Ramazan ayının başlaması ile birlikte ilk teravih namazı dün akşam kılındı. Teravih namazını kılmak için vatandaşlar çocukları ile birlikte camilere akın etti. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, teravih namazı öncesinde Hunat Camii’nde vaaz verdi. Müftü Güven, Ramazan ayında tutulan orucun çocuklara sabrı öğrettiğine dikkat çekerek, "Oruç tutan çocuk iftardan 10 dakika bile önce sofraya otursa, önünde annesinin yaptığı yemeklere ezan okunana kadar elini uzatmaz" dedi.


İl Müftüsü Güven, ailelerin namaza çocuklarını da getirmelerini isteyerek, "Camilere çocuklarınız ile birlikte gelin. Çocuklar camilerde koşup oynayabilirler. Bir saat burada namazımızı kılarken korkmayın namazımıza bir şey olmaz, huşumuza bir şey olmaz korkmayın. Çocuklarımız camilerimizde olsun" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK’da kritik mesai bugün başlıyor
    1. YSK’da kritik mesai bugün başlıyor
    2. Diyarbakır’a turist akını
    3. Yurtta hava durumu
    4. Sivil şehitler Silopi’de toprağa..
    5. Hatay'da uyuşturucu operasyonu
    6. Köpek dehşeti! Anesteziden çıkınca..
    7. Bakan Turhan’dan Ramazan mesajı
    8. Türkiye’de her 12-13 erişkinden biri..
    9. Bitlis Belediyesi kadınlar matinesi..
    10. Canını kurtardığı köpeği sahiplendi
    11. Tunceli’de 14 sığınak ve barınak imha..
    12. Mutki’de kitap fuarı
    13. Döviz kurları
    14. THY’den uluslararası transit yolculara..
    15. Rusya İdlib’i vurdu: 3’ü çocuk 8 ölü
    16. Gökhan Gönül: Formayı hakeme verin
    17. Belediye Başkanı Arı’dan “Kent Ormanı”..
    18. 4 yaşındaki kayıp Furkan'dan acı haber!
    19. Kadir Mısıroğlu’nun cenazesi ne zaman..
    20. NATO, ABD ağzıyla konuşmaya başladı
    21. Trump açıklama yaptı, Çin piyasası..
    22. 90 Kübalı göçmen kaçtı
    23. Serbest piyasada döviz fiyatları
    24. Lanetli Siyonistin vahşeti
    25. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    26. Erzurum'da çobanlar çocuk cesedi buldu
    27. Binalarda yeni yönetmenlik yürürlüğe..
    28. Erzurum’da 17 Nisan’da kaybolan 4..
    29. Yani cruise limanı Yenikapı'da inşa..
    30. YSK İstanbul seçim kararı son dakika..
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu