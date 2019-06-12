Kayseri’de iki günde metrekareye 2 kilogram yağmur yağdı Kayseri’de hafta başından itibaren etkili olan yağışlarda metrekareye 2 kilogram yağmur düştü.

Kayseri’de hafta başından itibaren etkili olan yağışlarda metrekareye 2 kilogram yağmur düştü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Pazartesi günü Kayseri’de metrekareye 1.5 kilogram yağış düşerken, Salı günü ise metrekareye 300 gram yağış düştü. Yetkililer, yağışların Pazar gününe kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini ifade ederken, Cuma günü havanın gök gürültülü ve sağanak yağışlı olmasının beklendiğini duyurdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.