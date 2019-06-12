Kayseri’de iki günde metrekareye 2 kilogram yağmur yağdı
Kayseri’de hafta başından itibaren etkili olan yağışlarda metrekareye 2 kilogram yağmur düştü.12 Haziran 2019 Çarşamba 14:17
Kayseri’de hafta başından itibaren etkili olan yağışlarda metrekareye 2 kilogram yağmur düştü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Pazartesi günü Kayseri’de metrekareye 1.5 kilogram yağış düşerken, Salı günü ise metrekareye 300 gram yağış düştü. Yetkililer, yağışların Pazar gününe kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini ifade ederken, Cuma günü havanın gök gürültülü ve sağanak yağışlı olmasının beklendiğini duyurdu.
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