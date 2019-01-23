Kayseri'de hırsızlık operasyonları Ev, iş yeri, cami, otomobil ve hayvan hırsızlıklarıyla ilgili gözaltına alınan 131 kişiden 51'i tutuklandı

Kayseri'de hırsızlık olaylarının aydınlatılması için başlatılan çalışmalarda 22 günde 51 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Ekipler, 22 günde ev, iş yeri, cami, otomobil ve hayvan hırsızlığı gibi 55 olayı aydınlattı. Operasyonlarda 131 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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