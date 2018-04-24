Kayseri'de FETÖ'den yargılanan iş adamına hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ersin Kıranatlıoğlu ve avukatı hazır bulundu.

Etkin pişmanlıkta bulunan ve FETÖ ile bağlantısı olan toplam 63 kişinin ismini mahkemeye sunan Kıranatlıoğlu savunmasında, tüm bildiklerini samimiyetle anlattığını söyledi.

Bu yapının içinde Allah rızası için bulunduğunu öne süren Kıranatlıoğlu, bildiği her şeyi anlattığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlandırdığı Kıranatlıoğlu'na, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: AA,İHA