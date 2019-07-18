Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık esnaf Abdulgani T. ve tutuksuz sanık Emine G. ile avukatları hazır bulundu. Sanık ihraç astsubay Şamil D. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Şamil D, savunmasında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı ve örgüt mensupları ile sabit hatlardan ardışık aramayla iletişim kurduğu iddiasına ilişkin, aradan uzun bir zaman geçtiği için hatırlamadığını öne sürdü.

Örgüt üyeliği suçlamasını reddeden sanık Şamil D, masum olduğunu iddia ederek tahliye ve beraatini istedi.

Hakkında ihbarda bulunan sanık Abdulgani T. ise örgüte maddi yardımda bulunduğu iddiasının doğru olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Sanık Emine G. de örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdulgani T, Emine G. ve Şamil D'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar Abdulgani T. ve Şamil D'nin tahliyesine hükmetti.